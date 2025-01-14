Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu yaralanan judocu Yunus Yazgan, aynı olayda yaşamını yitiren ikizi Emre Yazgan'ın yasını tutuyor. Onun anısını spordaki başarısıyla yaşatmak isteyen Yazgan, uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanmayı hedefliyor. Yunus,, hem kendisinin hem de kardeşinin hayali olan Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmayı istiyor.

Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak - 1

Erzurum Palandöken'de kamp yapan judo milli takımı oyuncusu Yunus Yazgan, 12 Aralık'ta yürüyüş yaparken çığ düşmesi sonucu ikizi Emre'yi kaybetti. Kendisi de yaralanan Yunus, yeni madalyalar kazanarak ikizinin anısını yaşatmak istiyor. Kardeşinin hayalleri olduğunu söyleyen Yazgan, "Onun hayallerini o izlerken içimizde bir yerlerde olduğunu biliyoruz ve onun görüp gururlanması için hayallerini gerçekleştiriceğiz." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak - 2

Ankara'da 17-19 Ocak'ta düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na hazırlanan genç sporcu,
uluslararası arenada yarışmayı hedefliyor.

Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak - 3

Yunus Yazgan, "Her sporcunun hayali olan olimpiyatlara gidip olimpiyatlarda madalya almak, bu sene de Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda derece almak istiyorum. İkiz olduğumuz için ben içimde bir yerlerde duygularını taşıdığımı düşünüyorum. Onun için benim başarılarım onun başarısı olduğunu düşünerek başardığım her bir başarı Emre'nin de başarısıdır." diye konuştu.

Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak - 4

İki kardeşin aynı anda Dünya ve Avrupa şampiyonasında derece yapma hedefi vardı. Yunus Yazgan, artık müsabakalara kardeşi ve onun hayalleri için çıkacak

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