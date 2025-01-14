Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak
Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu yaralanan judocu Yunus Yazgan, aynı olayda yaşamını yitiren ikizi Emre Yazgan'ın yasını tutuyor. Onun anısını spordaki başarısıyla yaşatmak isteyen Yazgan, uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanmayı hedefliyor. Yunus,, hem kendisinin hem de kardeşinin hayali olan Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmayı istiyor.
Erzurum Palandöken'de kamp yapan judo milli takımı oyuncusu Yunus Yazgan, 12 Aralık'ta yürüyüş yaparken çığ düşmesi sonucu ikizi Emre'yi kaybetti. Kendisi de yaralanan Yunus, yeni madalyalar kazanarak ikizinin anısını yaşatmak istiyor. Kardeşinin hayalleri olduğunu söyleyen Yazgan, "Onun hayallerini o izlerken içimizde bir yerlerde olduğunu biliyoruz ve onun görüp gururlanması için hayallerini gerçekleştiriceğiz." dedi.