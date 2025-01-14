Milli judocu Yunus Yazgan kardeşinin hayali için yarışacak

Yunus Yazgan, "Her sporcunun hayali olan olimpiyatlara gidip olimpiyatlarda madalya almak, bu sene de Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda derece almak istiyorum. İkiz olduğumuz için ben içimde bir yerlerde duygularını taşıdığımı düşünüyorum. Onun için benim başarılarım onun başarısı olduğunu düşünerek başardığım her bir başarı Emre'nin de başarısıdır." diye konuştu.