Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?)
Açık karakol gemisi TCG AKHİSAR'ın inşası devam ediyor. Gemi yüzde 80 oranında yerlilik oranına sahip olacak. Gemide ilk defa MKE tarafından üretimi yapılan 16 bin menzile sahip olan 76 milimetre milli deniz topu da kullanılacak. TCG AKHİSAR Aralık'ta kabul testlerine başlayacak.
Keşif, gözetleme, karakol, Araştırma gemilerimizin korunması, insanı yardım, sancak ve varlık gösterme, tahliye harekatı gibi bir çok görevde yer alacak olan açık karakol gemilerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.