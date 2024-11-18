Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?)

Açık karakol gemisi TCG AKHİSAR'ın inşası devam ediyor. Gemi yüzde 80 oranında yerlilik oranına sahip olacak. Gemide ilk defa MKE tarafından üretimi yapılan 16 bin menzile sahip olan 76 milimetre milli deniz topu da kullanılacak. TCG AKHİSAR Aralık'ta kabul testlerine başlayacak.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 1

Keşif, gözetleme, karakol, Araştırma gemilerimizin korunması, insanı yardım, sancak ve varlık gösterme, tahliye harekatı gibi bir çok görevde yer alacak olan açık karakol gemilerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 2

MİLGEM projesi çerçevesinde inşa edilen açık karakol gemisi TCG AKHİSAR'da Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Dizayn Proje Ofisi'nde gerçekleştirilen MilGEM tasarımı esas alındı.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 3

TCG AKHİSAR'IN ÖZELLİKLERİ

Kullanılacak olan uzun menzili silahlarıyla etkin bir rol oynayacak. AK HİSAR'ın boyu 99,5 metre, genişliği 14.4 m, draftı 3,7, azami sürati 26 knots, tonajı 2 bin 300 ton ve 4 bin deniz milli seyir siasına sahip olacak.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 4

ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen açık karakol gemisi yüzde 80 yerlilik oranına sahip.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 5

Gemi de ilk defa MKE tarafından üretimi yapılan 16 bin menzile sahip olan 76 milimetre milli deniz topu da kullanılacak.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 6

HAVELSAN, ASELSAN, MKE, ROKETSAN gibi büyük ölçekli firmalarında yer aldığı gemi inşaasında, gemi savar füzesi ATMACA, Milli Dikey Atım Sistemi-HİSAR O hava savunma sistemi kullanılacak. TCG AKHİSAR Aralık'ta kabul testlerine başlayacak.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 7

Gemi de ayrıca ilave personel olarak 10 ton kapasiteli kaldırma kabiliyetine sahip bir helikopter pisti olacak ve Sea Hawk helikopterleri de kaldırıp indirme kabiliyetine sahip olacak

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 8

Açık karakol gemisi hakkında bilgi veren İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, “Açık karakol gemisinin ilki olan TCG AKHİSAR gemimizin milli olarak yapılabilmektedir. Şuana kadar teslim ettiğim etmiş olduğumuz 4 adet ada sınıfı korvet ve 1 adette İstanbul fırkateyninden sonra açık karakol gemimizde de ilklere imza atmış durumdayız” diye konuştu.

Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?) - 9

3 yılda bir gemi yapıldığını belirten Yetkin, “İlk defa bu gemimizde kullandığımız helikopter yakalama sistemi de yine bir başka firmamız tarafından yerlileştirmiş ve burada da kullanıma girecektir. Daha önce 4 yılda yapılan bir gemi uyguladığımız yeni konsept sayesinde 3 yılda yapılabilir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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