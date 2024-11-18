Milli karakol gemisinde sona doğru: Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip! (TCG AKHİSAR'ın özellikleri nelerdir, hangi silahlara sahip?)

3 yılda bir gemi yapıldığını belirten Yetkin, “İlk defa bu gemimizde kullandığımız helikopter yakalama sistemi de yine bir başka firmamız tarafından yerlileştirmiş ve burada da kullanıma girecektir. Daha önce 4 yılda yapılan bir gemi uyguladığımız yeni konsept sayesinde 3 yılda yapılabilir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.