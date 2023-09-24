Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı

Tarihi kapıyla ilgili bilgi veren araştırmacı ve yazar Boran Eser Kavaz, “Osman Ağa'nın bahçesinin kapısı. Atatürk Antalya'ya geldiğinde narenciye ile ilgili çalışmalar yaparken burayı da geziyor. Narenciyeye önem veriyor çünkü Rusya'ya yaptırılan ağır sanayi fabrikaları portakal, mandalina göndererek yaptırıyoruz. Kapı hala hayatın içerisinde ayakta duruyor. Etrafında çocuklar geziyor, oyun oynuyor.” diye konuştu.