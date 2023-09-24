Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı
Antalya’da Milli Mücadele yıllarında toplantılara ev sahipliği yapan Osman Ağa’nın narenciye bahçesinin tarihi kapısı, semt pazarının ortasında kaldı. Haftada 2 gün pazar kurulan kapının etrafı yakın zamanda tel örgüyle çevrildi.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde cuma ve pazar günleri boşluk alanda kurulan semt pazarının ortasında bulunan tarihi kapı, yüzlerce yıl öncesine dayanan ve kaynaklara göre Milli Mücadele sürecinde toplantıların yapıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyarette bulunduğu Osman Ağa'nın narenciye bahçesinin kapısı olarak biliniyor.