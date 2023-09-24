Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı

Antalya’da Milli Mücadele yıllarında toplantılara ev sahipliği yapan Osman Ağa’nın narenciye bahçesinin tarihi kapısı, semt pazarının ortasında kaldı. Haftada 2 gün pazar kurulan kapının etrafı yakın zamanda tel örgüyle çevrildi.

Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı - 1

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde cuma ve pazar günleri boşluk alanda kurulan semt pazarının ortasında bulunan tarihi kapı, yüzlerce yıl öncesine dayanan ve kaynaklara göre Milli Mücadele sürecinde toplantıların yapıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyarette bulunduğu Osman Ağa'nın narenciye bahçesinin kapısı olarak biliniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı - 2

Üzerindeki işlemelerin bir bölümü hala duran tarihi kapının çevresine şimdilerde ise haftada 2 gün semt pazarı kuruluyor.

Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı - 3

Pazarcıların açtığı şemsiyelerin, park eden araçların arasında kalan ve yakın zamanda etrafı çitlerle çevrilen kapının etrafında ise çöpler ve yabani otlar bulunuyor.

Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı - 4

Tarihi kapıyla ilgili bilgi veren araştırmacı ve yazar Boran Eser Kavaz, “Osman Ağa'nın bahçesinin kapısı. Atatürk Antalya'ya geldiğinde narenciye ile ilgili çalışmalar yaparken burayı da geziyor. Narenciyeye önem veriyor çünkü Rusya'ya yaptırılan ağır sanayi fabrikaları portakal, mandalina göndererek yaptırıyoruz. Kapı hala hayatın içerisinde ayakta duruyor. Etrafında çocuklar geziyor, oyun oynuyor.” diye konuştu.

Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı - 5

Kapının önemli bir değere sahip olduğunu belirten Kavaz, “Burası sadece bir bahçenin kapısı değil, Milli Mücadele sürecine destek veren insanların toplandığı yerin girişi.” ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele’ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı - 6
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