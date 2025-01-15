Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü

Görgün, savunma sanayiinde 3 bin 500 firmadan bin 600'ünün ihracat yaptığını kaydetti. Görgün, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 5'inin Avrupa ülkesi olduğunu, en çok ihraç ürünlerin İHA'lar, SİHA'lar, akıllı füzeler, askeri helikopterler, hava radar sistemleri olduğunu belirtti. Görgün, ASELSAN tarafından İHA'lar, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün 2024 yılında 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.



Görgün, 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamını 2 yılda çift haneli seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Görgün, 2023 ve 2024 yıllarında toplam imzalanan ihracat sözleşmelerinin tutarının da 20 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.