Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü
Milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi. Görüntüleri paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, toplam 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıkladı. Görgün, "KAAN'ı 2028’de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2024 yılı ihracat rakamları ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Görgün, savunma sanayii alanında 2024 yılında 300'ün üzerinde ürünün 180 ülkeye ihracının yapıldığını belirtti.