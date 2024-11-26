Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor!
Türkiye'nin en güzel doğal gölleri arasında yer alan Isparta'daki Kovada Gölü alarm veriyor. Göl suyu 200 metreyi aşkın çekilince iskele de havada kaldı. Seyir terasından gölü izlemek için gelenler çatlak toprakları izlemeye başladı. Uzmanlar, son 15 yılda gölün tamamen bataklaştığını dile getirip 10 kilometrekareden fazla suyun buharlaştığını ifade etti. Göle parmak sokmanın bile tehlikeli bir hale geldiğinin altını çizen uzmanlar, siyonobakteri miktarının çok ciddi bir şekilde artığını da sözlerine ekledi.
Türkiye'nin en güzel doğal göllerinden Kovada Gölü Milli Park sahası içerisindeki Kovada Gölü'nde kirliliğin yanı sıra ciddi bir kuraklık tehlikesi de yaşanmaya başladı.