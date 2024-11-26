Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor!

GÖL YÜZEYİ ALANI 10 KİLOMETREKARE AZALDI

İki göl arasındaki 22 kilometrelik alanda binlerce dönüm elma, meyve ve sebze bahçeleri bulunduğuna dikkati çeken Kesici, "Bunların tarımsal ve zirai atıkları, yine bu bölgedeki soğuk hava depoları ve sanayi üniteleri atıkları da kanalla birlikte Kovada Gölü'ne ulaşmaktadır. Son 15 yılda Kovada Gölü tamamen bataklıklaştı. Yine aynı şekilde gölün su seviyesi 7 metre ortalamasından 1,5 metreye kadar düştü." dedi.

Gölün yüzey alanı 40 kilometrekareyken, kuraklıkla birlikte 30 kilometrekareye kadar düştüğünü dile getiren Kesici, 10 kilometrekareden fazla bir su kaybı olduğunu açıkladı.