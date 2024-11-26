Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor!

Türkiye'nin en güzel doğal gölleri arasında yer alan Isparta'daki Kovada Gölü alarm veriyor. Göl suyu 200 metreyi aşkın çekilince iskele de havada kaldı. Seyir terasından gölü izlemek için gelenler çatlak toprakları izlemeye başladı. Uzmanlar, son 15 yılda gölün tamamen bataklaştığını dile getirip 10 kilometrekareden fazla suyun buharlaştığını ifade etti. Göle parmak sokmanın bile tehlikeli bir hale geldiğinin altını çizen uzmanlar, siyonobakteri miktarının çok ciddi bir şekilde artığını da sözlerine ekledi.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 1

Türkiye'nin en güzel doğal göllerinden Kovada Gölü Milli Park sahası içerisindeki Kovada Gölü'nde kirliliğin yanı sıra ciddi bir kuraklık tehlikesi de yaşanmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 2

Göl suyu son yıllarda ciddi kayıp yaşarken, doğa müzesinin de bulunduğu alandan ziyaretçilerin gölü seyretmesi için oluşturulan seyir terasının manzarası yürek burktu.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 3

YENİ MANZARA KURAK GÖL ZEMİNİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü Kovada Milli Park Şefliği tarafından seyir terası olarak inşa edilen iskelenin bulunduğu alana kadar gelen göl suları 200 metreyi aşkın düzeyde geri çekildi.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 4

Bu nedenle seyir terasından artık göl manzarası izlenemez hale geldi.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 5

Güzel manzara yerine gölün yok oluşunun izlenebildiği seyir terasına çıkanlar, suların çekilmesi sonrasında çatlamış toprakların oluşturduğu kurak göl zeminini görüyor.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 6

"TÜRKİYE'NİN EN EŞSİZ ALANLARINDAN BİRİ"

Kovada Gölü'nün bulunduğu havzanın 1970 yılında milli park ilan edildiğini belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "En güzel doğal göllerimizden biri olan Kovada'nın en önemli özelliklerinden biri göl, orman, dere ve yaban hayatı iç içedir. Bir zamanlar burada Anadolu parsı yaşıyordu, yine bir kısım yırtıcı hayvan ve çok sayıda endemik tür bulunuyordu." dedi.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 7

Kesici, gölün kirlenmesi ve bir kısmının kurumasıyla birlikte yaban hayatı ve endemik özelliğe sahip türlerin de yok olduğunu ifade etti.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 8

"EĞİRDİR GÖLÜ'NÜN KURUMASINDAN ETKİLENDİ"

Kovada Gölü'nün kuzeyindeki Eğirdir Gölü ile bağlantılı olduğunu belirten Kesici, "İki göl arasında tektonik açıdan benzerlik vardır. 22 kilometrelik bir kanalla Eğirdir Gölü'nün suyu Kovada Gölü'ne akmaktadır. Yani bu aynı zamanda bir annenin yavrusuyla arasındaki göbek bağı gibi yakından ilgilidir. Yani Eğirdir Gölü ne kadar temiz ve su bulunuyorsa, kanala ne kadar su veriyorsa Kovada Gölü'nün yaşaması da buna bağlıdır. Son yıllarda Eğirdir Gölü'nün çok şiddetli şekilde kuruması, adeta dip suyu haline gelmesinden Kovada Gölü de etkilenmiştir." diye konuştu.

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 9

GÖL YÜZEYİ ALANI 10 KİLOMETREKARE AZALDI

İki göl arasındaki 22 kilometrelik alanda binlerce dönüm elma, meyve ve sebze bahçeleri bulunduğuna dikkati çeken Kesici, "Bunların tarımsal ve zirai atıkları, yine bu bölgedeki soğuk hava depoları ve sanayi üniteleri atıkları da kanalla birlikte Kovada Gölü'ne ulaşmaktadır. Son 15 yılda Kovada Gölü tamamen bataklıklaştı. Yine aynı şekilde gölün su seviyesi 7 metre ortalamasından 1,5 metreye kadar düştü." dedi.

Gölün yüzey alanı 40 kilometrekareyken, kuraklıkla birlikte 30 kilometrekareye kadar düştüğünü dile getiren Kesici, 10 kilometrekareden fazla bir su kaybı olduğunu açıkladı. 

Milli parkın yürek burkan hali: Kovada Gölü'ne gelenler çatlak toprak izliyor! - 10

"GÖLE PARMAĞINIZI SOKMAK BİLE TEHLİKELİ"

Kovada Gölü milli park olmasına rağmen, etrafında çok sayıda tarım arazisi bulunduğunu dile getiren Dr. Erol Kesici, "Bu tarım alanlarının aşırı şekilde sondajla su çekmesi neticesinde göl yer altından da beslenemiyor. Gölü besleyen dereler üzerine yapılan gölet ve barajlar da gölün beslenmesini engelliyor. Şu an Kovada Gölü çok şiddetli ve tehlikeli kirlilik ve kuraklık boyutuna ulaştı. Artık göle parmağınızı bile sokmak tehlikeli hale geldi. Siyonobakteri miktarı çok ciddi artmış durumda." diye uyardı.

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