Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları!

Milli Piyango Yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından açıklandı.
Peki 2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarında kaç milyon dağıtılacak? Yılbaşı bilet ücretleri ne kadar?
80 milyonluk heyecan 31 Aralık akşamı son bulacak.
2020 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesiyle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilete ortak olabileceği 'ortak bilet' uygulamasını başlattı. Eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak milli piyango bileti alınabilecek. Böylece, daha az bilet ücreti ödenerek ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. HABERE GİT
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala 80 milyon şanslı kişisini bekliyor.
31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişinin talihlisi ''https://www.ntv.com.tr/milli-piyango-sonuclari'' ekranından biletini sorgulayabilir.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.
Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.
Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.