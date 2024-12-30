Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de
Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Yeni yıla zengin olma umuduyla giren ve Milli Piyango çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, 2025 yılbaşı çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, yılbaşı akşamı "Ntv.com.tr" adresinden canlı olarak bilet sorgulama ekranıyla erişime açılacak.
2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı, yılbaşı akşamını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon TL’lik rekor ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş sonuçları 31 Aralık 2024 Salı akşamı Ntv.com.tr'den canlı olarak duyurulacak.