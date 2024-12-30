Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olacak.



Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.