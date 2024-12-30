Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de

Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Yeni yıla zengin olma umuduyla giren ve Milli Piyango çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, 2025 yılbaşı çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, yılbaşı akşamı "Ntv.com.tr" adresinden canlı olarak bilet sorgulama ekranıyla erişime açılacak.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 1

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı, yılbaşı akşamını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon TL’lik rekor ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş sonuçları 31 Aralık 2024 Salı akşamı Ntv.com.tr'den canlı olarak duyurulacak.

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Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 2

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 salı akşamı televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Dağıtım garantili 600 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye için çekiliş 31 Aralık 2024 tarihinde 17.30'da başlayacak.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 3

GEÇEN YILIN BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN RAKAMLARI

Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 4

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre 31 Aralık Salı günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL, tam bilet 600 TL’den satılacak.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 5

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 6

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama NTV'de - 7

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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