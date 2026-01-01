Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2026: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ online QR kod bilet sorgulama ve sıralı tam liste

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2026 bilet sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık akşamı gerçekleşen yılbaşı özel çekilişiyle birlikte 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. Üçe bölünecek olan 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazananlar İstanbul Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den çıktı. Peki, Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranı.