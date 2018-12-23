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Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı

DHA

Umudunu Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'nde uzun kuruklar oluşturdu.

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    Umudunu Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi...

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     Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı.

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     Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti.

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    Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan fotoğraflandı.
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