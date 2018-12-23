Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı
DHA
Umudunu Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'nde uzun kuruklar oluşturdu.
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Umudunu Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi...
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Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı.
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Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti.
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4Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan fotoğraflandı.
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