Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı!

TÜM İKRAMİYELER SAHİBİNİ BULDU



31 Aralık'ta 18.30 itibariyle başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı.



600 milyon TL, 60 milyon TL, 6 milyon TL ve 400 TL (amorti), 400 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.



Öte yandan 1 milyon 500 bin lira ile bin 200 lira arasındaki ikramiyeler de belirlendi.