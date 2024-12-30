Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı!

2025 Milli Piyango sonuçları 31 Aralık akşamı belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve büyük ikramiyenin sahibi bulundu. Her yıl yılbaşına özel çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye ödülü 600 milyon TL'ydi. Büyük ikramiye çeyrek bilete vurdu ve talihli biletin İzmir, Bursa ve Antalya'da satıldığı ortaya çıktı. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye bir çeyrek bilet satılmadığından dolayı 3'e bölünecek. İşte, 2025 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 1

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye, "1052448" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer yüksek tutarlı ikramiyelerin isabet ettiği rakamlar da netlik kazandı. Milli Piyango sonuçları bilet numarası girilerek sorgulanabilecek. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası...

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 2

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ 3 ŞEHRE GİTTİ


600 milyon TL olan büyük ikramiye Osmangazi, BURSA, Muratpaşa, Antalya, Bergama, İZMİR'de satılan biletlere isabet etti.

İkramiye 3 bilete çıktığı için 150 milyon lira yerine 200 milyon lira olarak dağıtılacak.

Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 3

TÜM İKRAMİYELER SAHİBİNİ BULDU


31 Aralık'ta 18.30 itibariyle başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı.

600 milyon TL, 60 milyon TL, 6 milyon TL ve 400 TL (amorti), 400 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

Öte yandan 1 milyon 500 bin lira ile bin 200 lira arasındaki ikramiyeler de belirlendi.

Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 4

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI AMORTİ NUMARALARI


Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 oldu.

Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 5

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve milli piyango bilet sorgulama adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Vatandaşlar biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilecek.


Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 6

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı! - 7
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