Milli Piyango sonuçları 2025: Tıkla bilet sorgula! Milli Piyango sorgulama sıralı, tam liste öğrenme ekranı!
2025 Milli Piyango sonuçları 31 Aralık akşamı belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve büyük ikramiyenin sahibi bulundu. Her yıl yılbaşına özel çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye ödülü 600 milyon TL'ydi. Büyük ikramiye çeyrek bilete vurdu ve talihli biletin İzmir, Bursa ve Antalya'da satıldığı ortaya çıktı. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye bir çeyrek bilet satılmadığından dolayı 3'e bölünecek. İşte, 2025 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye, "1052448" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer yüksek tutarlı ikramiyelerin isabet ettiği rakamlar da netlik kazandı. Milli Piyango sonuçları bilet numarası girilerek sorgulanabilecek. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası...