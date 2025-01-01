Milli Piyango sonuçları açıklandı...Milli Piyango bilet sorgulama. 2025 Milli Piyango online yılbaşı çekilişi kazandıran rakamları belli oldu: Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte amorti kazandıran numaralar

MİLLİ PİYANGO BİLETİ BÜYÜK İKRAMİYE KİME VE HANGİ İLE ÇIKTI?

600 milyon TL olan büyük ikramiye Osmangazi, BURSA, Muratpaşa, Antalya, Bergama, İZMİR'de satılan biletlere isabet etti.



İkramiye 3 bilete çıktığı için 150 milyon lira yerine 200 milyon lira olarak dağıtılacak.