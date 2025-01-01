Milli Piyango sonuçları açıklandı...Milli Piyango bilet sorgulama. 2025 Milli Piyango online yılbaşı çekilişi kazandıran rakamları belli oldu: Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte amorti kazandıran numaralar
Heyecanla beklenen Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango sonuçları açıklandı....Milli Piyango bilet sorgulama. 2025 Milli Piyango online yılbaşı çekilişi kazandıran rakamları belli oldu: Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İMilli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve diğer tutarda ikramiye alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete mi çıktığı da netlik kazandı. Öte yandan kazanan talihlilerin ise Bursa, Antalya ve İzmir'den biletlerini almış olduğu açıklandı. Peki, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı?
Milli Piyango Sonuçları ve Milli Piyango Sorgulama
Milyonlara umut olan 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini buldu. Bilet sahiplerinin heyecanla takip ettiği sonuçlar ardından gözler Milli Piyango sonuçları sıralı tam listeye çevrildi. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. İşte, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde kazanan rakamlar ve sıralı sonuçlar tam liste...