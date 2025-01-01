Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı, büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? (MPİ Online-hızlı bilet sorgulama)
Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango İdaresi'nden zengin olma umuduyla yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango'nun 2025 özel yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 31 Aralık gecesi saat 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve diğer tutarda ikramiye alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete çıktığı da netlik kazandı. Öte yandan kazanan talihlilerin ise Bursa, Antalya ve İzmir'den biletlerini almış olduğu açıklandı. Peki, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı.
Milli Piyango Sonuçları ve Milli Piyango Sorgulama
Milyonlara umut olan 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini buldu. Bilet sahiplerinin heyecanla takip ettiği sonuçlar ardından gözler Milli Piyango sonuçları sıralı tam listeye çevrildi. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. İşte, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde kazanan rakamlar ve sıralı sonuçlar tam liste...