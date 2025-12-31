Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 2026: Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta?
31.12.2025 13:03
NTV - Haber Merkezi
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2026 için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi üzerinden çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, yeni yıla zengin olabilme umuduyla girecek. 31 Aralık gecesi gerçekleşecek olan Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi öncesinde, 2026 yılbaşı çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağı araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, yılbaşı akşamı Ntv'den canlı olarak bilet sorgulama ekranıyla erişime açılacak. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı, yılbaşı gecesini büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL’lik rekor ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanması ve şanslı numaraların belirlenmesiyle birlikte, çekiliş sonuçları 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Ntv.com.tr'den canlı olarak duyurulacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak. Dağıtım garantili 800 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.
800 milyon TL değerindeki büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.30'da başlayacak. Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar Milli Piyango bilet sorgulama ekranından görüntülenebilecek.
GEÇEN YILIN BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN RAKAMLARI
Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan 3 çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 1-O-5-2-4-4-8 olarak açıklandı.
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?
Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu.
Buna göre 31 Aralık Çarşamba günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet 800 TL’den satılacak.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.