Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine saat kala gözler canlı çekiliş saatlerine çevrildi. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekiliş sonuçları için gözler "Milli Piyango sorgulama" ve "Milli Piyango canlı izle "ekranında. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango sonuçları yeni yılın ilk dakikalarında netlemiş olacak. Çekiliş heyecanı sürerken vatandaşlar, "Milli Piyango çekilişi ne zaman?", "Milli Piyango İkramiyesi ne kadar?", Milli Piyango çeklişi saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Piyango Çekiliş takvimi doğrultusunda çekilişler tamamlandığında yılbaşı bileti sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18:30'da başlayacak.  Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 23:30'da gerçekleştirilecek.

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çekilişler, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve milli piyango bilet sorgulama adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Vatandaşlar biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilecek. 

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE

Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste NTV.com.tr'de yer alacak. Vatandaşlar, telefondan Milli Piyango sorgulama veya online bilet sorgulama yaparak biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek.

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 6

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET SORGULAMA

Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.  Çeyrek bilet sahibi vatandaşlar, Milli Piyango çeyrek bilet sorgulama yaparak ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecek.

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 7

MİLLİ PİYANGO BİLETİ BÜYÜK İKRAMİYE KİME VE HANGİ İLE ÇIKTI?  

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı. Çekilişler tamamlandığında "Milli Piyango bileti büyük ikramiye kime ve hangi İle çıktı? " sorusu yanıt bulmuş olacak.

Milli Piyango sonuçları canlı yayın bilgileri: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 8

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi amorti kazandıran numaralar, Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı çekilişi sonuçları ardından belli olacak.  Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi amorti kazandıran numaralar, 23:30 itibariyle açıklanmaya başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER