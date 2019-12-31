Milli piyango sonuçlarında son dakika! 2020 Milli piyango bileti sorgulama

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlar? sorusu ardından vatandaşlar MPİ sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.
Milli Piyango'dan yapılan açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak" bilgisi paylaşıldı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili merak ettiğiniz her şey NTV 'Milli Piyango Sonuçları' sayfasında...
31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Peki Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve milli piyango tam liste hakkında merak edilenler...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala 80 milyon şanslı kişisini bekliyor.
31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişinin talihlisi ''https://www.ntv.com.tr/milli-piyango-sonuclari'' ekranından biletini sorgulayabilir.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.
Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.
2020 Yılbaşı Özel Çekiliş, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.