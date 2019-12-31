Milli piyango sonuçlarında son dakika! 2020 Milli piyango bileti sorgulama

Milli Piyango Bileti Satışı Saat Kaça Kadar? 2020 milli piyango yılbaşı özel ikramiyesi için alınması gereken biletler, çekiliş yapılmadan bir saat öncesine kadar bayilerden ve seyyar bilet satıcılarından alınabilecektir.

Milli Piyango 'dan yapılan açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak" bilgisi paylaşıldı.

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi nde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Peki Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak ?, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve milli piyango tam liste hakkında merak edilenler...

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.