Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2026: Milli Piyango bileti ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları, yılbaşı akşamına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Her yıl milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen ve yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 2026 yılı için de büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?