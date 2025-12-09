Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2026: Milli Piyango bileti ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
09.12.2025 16:48
NTV - Haber Merkezi
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları, yılbaşı akşamına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Her yıl milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen ve yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 2026 yılı için de büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?
2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Bu yılda birçok kişinin zengin olabilme umuduyla alacakları Milli Piyango yılbaşı biletleri, yılbaşı akşamında büyük heyecan yaratacak. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL şeklinde olacak.
Milli Piyango yılbaşı biletleri, Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2025 itibarı ile satılmaya başladı.
2026 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibi ya da sahiplerinin aranacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.