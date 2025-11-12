Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 2026 ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişi biletlerini satışa sundu. Yılbaşı çekilişinde bu yıl toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık gecesi yapılacak ve büyük ikramiye kazanan numara canlı yayında belli olacak.

Milli Piyango’da geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 600 milyon lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ise rekor ikramiye tutarı belli oldu. Oyun tutkunları, yılbaşı biletlerini gezici bayilerden de temin edebilecek. Peki Yılbaşı ikramiyesi bilet fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…