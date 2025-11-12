Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 2026 ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
12.11.2025 13:28
NTV - Haber Merkezi
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl dağıtım garantili olan yılbaşı özel ikramiyesi bu yılda benzer şekilde dağıtım garantili olacak. Biletler internet (online) üzerinden olduğu gibi belirlenen satış noktalarından alınabilecek. Yılbaşı heyecanına ortak olmak isteyenler çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişi biletlerini satışa sundu. Yılbaşı çekilişinde bu yıl toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık gecesi yapılacak ve büyük ikramiye kazanan numara canlı yayında belli olacak.
Milli Piyango’da geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 600 milyon lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ise rekor ikramiye tutarı belli oldu. Oyun tutkunları, yılbaşı biletlerini gezici bayilerden de temin edebilecek. Peki Yılbaşı ikramiyesi bilet fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE 2026 NE KADAR?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin detayları belli oldu. Rekor büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlenirken tamamı dağıtım garantili olacak.
Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanırken sonuçlar internet üzerinden sorgulanabilecek. Amorti kazananları bilet bedelini geri alabilecek. Bu yılbaşında yapılacak çekiliş için çeyrek bilet 200 lira, yarım bilet 400 lira ve tam bilet 800 lira olarak alınabilecek. Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK
Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.