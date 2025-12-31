Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama 2026: Büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? (MPİ online bilet sorgulama ekranı)

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı, 2026 yılbaşı büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açıldı. Yeni yıla girerken, Milli Piyango yılbaşı çekilişine zengin olma umuduyla katılan ve çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi şanslı numaralara çıktığını merak ediyor. Milli Piyango'nun 2026 özel yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste Ntv.com.tr'den adres sorgulanabilecek. İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı.