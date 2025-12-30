Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2026: 800 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.