Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2026: 800 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?
30.12.2025 16:39
NTV - Haber Merkezi
Milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 2026 yılına milyoner olarak girme fırsatı sunan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yarın akşam gerçekleşecek. Tarihin en büyük ikramiyesi olan 800 milyon TL’lik dev ödülün birine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Şanslı numaraların belirlenmesine saatler kala, bilet sahipleri "Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak?" ve "Sonuçlar ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?
2026 yılına zengin olma umuduyla giren yüz binlerce kişi, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alarak şanslarını deneyecek olan vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin akşam saatlerinde gerçekleştireceği çekilişi büyük bir heyecanla takip edecek. Şanslı numaraların belirlenmesinin ardından ise büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşlar belli olacak. Peki, Milli Piyango 800 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ne zaman, saat kaçta?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.
Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI
Milli Piyango İdaresi, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL şeklinde belirledi.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve milli piyango bilet sorgulama adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Vatandaşlar biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.