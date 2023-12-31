Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları 2024 açıklandı mı, saat kaçta, hangi kanalda açıklanacak? Gözler online Milli Piyango bilet sorgulama ve ikramiye sonuçları tam listede
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları heyecanı erken saatlerden itibaren başladı. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşların gözü kulağı online Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve ikramiye sonuçları tam listesinde. Peki, Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bilet sahibi olan vatandaşlar, çekilişin başlayacağı saati, tarihi ve kanalı merak ediyor. Peki, Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?