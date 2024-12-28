Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olan 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın isabet ettiği bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ise şanslı kişiyi bulana kadar devam edecek.