Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bir gelenek haline gelen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.Kazanan numaralar belirlendikten sonra, sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesinden duyurulacak. Peki, Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - 1

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar belirlendikten sonra, sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesinden duyurulacak.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - 2

ÇEKİLİŞ SONUCU 31 ARALIK GECESİ AÇIKLANACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı rekor ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Dağıtım garantili 600 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.

Tamamı dağıtım garantili ikramiye için çekiliş 31 Aralık 2024 tarihinde 17:30'da başlayacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - 3

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olan 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın isabet ettiği bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ise şanslı kişiyi bulana kadar devam edecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - 4

TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı.

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