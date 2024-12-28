Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı: Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bir gelenek haline gelen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.Kazanan numaralar belirlendikten sonra, sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesinden duyurulacak. Peki, Mili Piyango Yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar belirlendikten sonra, sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesinden duyurulacak.