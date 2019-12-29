Milli Piyango'da yılbaşı öncesi deneme çekilişi yapıldı

TESTLER İLK KEZ BASIN ÖNÜNDE YAPILDI

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.



Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.