Milli Saraylar İdaresi'ne 230 personel alımı yapacak (Başvuru tarihleri)

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.



18 yaşını tamamlamış olmak.



Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır).



Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.