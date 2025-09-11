Milli Saraylar İdaresi'ne 230 personel alımı yapacak (Başvuru tarihleri)
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, personel alımına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Açıklamaya göre, kuruma 163 sözleşmeli personel ile 67 sürekli işçi olmak üzere toplamda 230 yeni çalışan istihdam edilecek.
