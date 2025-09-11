Milli Saraylar İdaresi'ne 230 personel alımı yapacak (Başvuru tarihleri)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, personel alımına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Açıklamaya göre, kuruma 163 sözleşmeli personel ile 67 sürekli işçi olmak üzere toplamda 230 yeni çalışan istihdam edilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 230 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 163 sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 67 sürekli işçi pozisyonları için yapılacak.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, 10 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında yalnızca elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlan edilen pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, belirtilen tarihlerde çevrim içi olarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır).

Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması.

Bu genel şartların yanı sıra, alım yapılacak her pozisyon için özel şartların da aranacağı ve bu detayların başvuru kılavuzunda yer alacağı belirtiliyor.

