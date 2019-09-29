Milli savaş gemisi Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreni

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın törende yaptığını konuşmaya değinen Erdoğan, "Bakın bir şeyden bahsetti. Nedir o? Cammu Keşmir'den bahsetti. Şimdi, burada cereyan eden olayların ne anlama geldiğini iyi bilelim. 8 milyon insan adeta bir açık hava hapishanesinde şu anda yaşamaya mahkum ediliyorlar. Her türlü işkenceye maruz bırakılıyorlar. Bakınız, Cammu Keşmir'deki bu olayın bir diğeri nerede yaşanıyor? Filistin'de yaşanıyor. Filistin'de yaşananlar da bunun aynısı. Orada da açık hava cezaevinde yaşıyormuş gibi insanlar ne yazık ki topraklarından çıkıp bir başka yere gidemiyorlar. Şimdi Cammu Keşmir'deki olaylar bunun bir değişik versiyon. Peki insanlık buna karşı ne yapıyor? Dünyadaki bu güçlü ülkelere acaba buna karşı ne diyor? Sesleri çıkıyor mu? Hayır. Sadece biz konuştuk, sadece Malezya konuştu. Kimse konuşmuyor. Niye? Maalesef, herkesin zihinlerinde başka senaryolar var. Ama bizim zihnimizde tek senaryo var. Biz hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil, çünkü bizim inancımızda güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya var, biz buna inanıyoruz. Ve buna da böylece devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.