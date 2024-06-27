Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarına yakın tarihte zam yapılacağını hatırlattı. Peki, bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak? - 1

Milli Savunma Bakanlığı, mevcut bedellik askerlik ücretinin 1 Temmuz 2024 itibarıyla artacağını duyurdu. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak? - 2

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan duyuruda; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak? - 3

BEDEL VE EK BEDEL TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Bedel tutarı: 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak? - 4

Ek bedel tutarı: 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak? - 5

BEDELLİ ASKERLİK TUTARINA TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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