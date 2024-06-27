Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak?

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan duyuruda; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.



Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." denildi.