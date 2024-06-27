Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarına yakın tarihte zam yapılacağını hatırlattı. Peki, bedelli askerlik zammı ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Bakanlığı, mevcut bedellik askerlik ücretinin 1 Temmuz 2024 itibarıyla artacağını duyurdu. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.