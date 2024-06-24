Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlik yapmak isteyenlere son tarih uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibariyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu.