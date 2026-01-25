Milli sporcu Berkay da akran cinayetine kurban gitti! Çocukları korurken öldürüldü, ailesi adalet istiyor

Berkay Melikoğlu'nun arkadaşı Nisanur Çağ, "Ahmet Minguzzi'den sonra bir sürü çocuk katledildi. Berkay da onlardan biriydi. Ama arkadaşımız Berkay bilinmiyor. Berkay, milli sporcu olduğu için Türk bayrağını dalgalandırmak istiyordu. Onun için adalet çağrısı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.