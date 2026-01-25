Milli sporcu Berkay da akran cinayetine kurban gitti! Çocukları korurken öldürüldü, ailesi adalet istiyor
25.01.2026 08:54
NTV - Haber Merkezi
17 yaşındaki Berkay Melikoğlu, geçen yıl Tokat'ta 18 yaşındaki bir akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Berkay'ın ailesi ve sevenleri önümüzdeki ay görülecek karar duruşmasında adaletin yerini bulmasını istiyor.
Tek amacı mahalledeki çocukları çetelerden korumaktı. Akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
17 yaşındaki sporcu Berkay Melikoğlu için ailesi ve sevenleri adalet istiyor.
"BERKAY DA KATLEDİLDİ, AMA ARKADAŞIMIZ BİLİNMİYOR"
Berkay Melikoğlu'nun arkadaşı Nisanur Çağ, "Ahmet Minguzzi'den sonra bir sürü çocuk katledildi. Berkay da onlardan biriydi. Ama arkadaşımız Berkay bilinmiyor. Berkay, milli sporcu olduğu için Türk bayrağını dalgalandırmak istiyordu. Onun için adalet çağrısı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
Berkay Melikoğlu güreş branşında milli takıma girmek için mücadele ederken 3 Mart 2025'te Tokat'ın Turhal ilçesinde parkta bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Muhammed Özkal ise 18 yaşındaydı. Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KARDEŞİM ÇOCUKLARI KORUMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ"
Abla Melikoğlu, kardeşinin mahalledeki çocukları korumak isterken cinayete kurban gittiğini şu sözlerle anlattı:
"Mahalledeki bu katil ve çeteci tipli arkadaşlar, çocuklara zorbalıklar yapıyordu. Bıçaklarla, cebinde taşıdıkları elektroşok cihazlarıyla çocukları korkutmaya çalışıyorlardı. Kardeşim, 'yapmayın' dedi, onları yani çocukları korumak istedi."
Arkadaş Ecrin Ülküm Çağlayan, cinayetin planlı olduğunu dikkat çekerek, "Katil, bıçağı evden alarak Berkay'ı en savunmasız halinde yakaladı ve onu 5 kere bıçaklayarak katletti." dedi.
İlk duruşmada sanık avukatları, 17 yaşındaki Berkay'ın kemik yaşının tespit edilmesini istedi. Sanık için ev hapsini içeren adli kontrol talep edildi mahkeme bu talebi reddetti.
Katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. 13 Şubat'ta Tokat'ta karar duruşması görülecek. Aile zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından benzer cinayetler işlenmişti.
İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
10 Ağustos günü ise 22 yaşındaki Hakan Çakır, çocuk yaştaki beş kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.