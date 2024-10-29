Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü
Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, İstanbul Sarıyer'de 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) iddiaya göre yalnız yaşadığı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Yeni Mahalle'deki binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.