Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, İstanbul Sarıyer'de 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 1

Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) iddiaya göre yalnız yaşadığı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Yeni Mahalle'deki binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 2

Olay, dün saat 13.30 sıralarında yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 3

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 4

Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 5

Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 6

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 7

2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 8

Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 9
Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 10
Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü - 11
DAHA FAZLA GÖSTER