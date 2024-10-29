Milli sporcunun feci ölümü: 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü

Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.