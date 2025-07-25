Milli sporcuya acımasız saldırı: Sekiz kişi dövdüler, hepsi serbest kaldı
Eskişehir'de milli kick boksçu olan gencin etrafını saran bir grup, iddiaya göre "Bize nasıl dövüştüğünü göster." diyerek genç sporcuya saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan sekiz saldırgan, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Etrafını sardılar, sopa ile saldırdılar.
Tekme ve yumruklarla başladıkları saldırıda, çevresini sardıkları milli sporcuyu acımasızca dövdüler.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Eskişehir'de çekildi.