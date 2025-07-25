Milli sporcuya acımasız saldırı: Sekiz kişi dövdüler, hepsi serbest kaldı

Eskişehir'de milli kick boksçu olan gencin etrafını saran bir grup, iddiaya göre "Bize nasıl dövüştüğünü göster." diyerek genç sporcuya saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan sekiz saldırgan, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Milli sporcuya acımasız saldırı: Sekiz kişi dövdüler, hepsi serbest kaldı - 1

Etrafını sardılar, sopa ile saldırdılar.

Tekme ve yumruklarla başladıkları saldırıda, çevresini sardıkları milli sporcuyu acımasızca dövdüler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Eskişehir'de çekildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli sporcuya acımasız saldırı: Sekiz kişi dövdüler, hepsi serbest kaldı - 2

Milli kick boksçu, sekiz kişilik grup tarafından acımasızca dövüldü.

Olayın neden yaşandığı tam olarak bilinmiyor ama iddiaya göre; bir grup, genç sporcuya "Sen dövüşçü müsün? Bize göstersene" diyerek sataştı.

Milli sporcuya acımasız saldırı: Sekiz kişi dövdüler, hepsi serbest kaldı - 3

Saldırganlar sonrasında sporcunun çevresini sarıp, öldüresiye dövdü.

Milli sporcuyu dakikalarca döven sekiz saldırgan gözaltına alındı.

Milli sporcuya acımasız saldırı: Sekiz kişi dövdüler, hepsi serbest kaldı - 4

Sorgulanan saldırganlar daha sonra serbest bırakıldı.

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