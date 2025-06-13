Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı
Bursa'da özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. ile koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. tarafından dövülen milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, üyelere zarar verme riski nedeniyle karşılık vermediğini söyledi.
Bursa'da milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu'nun, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. ile koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. tarafından silahla tehdit edilip, dövüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.