Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 11 Mart'ta milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından izinli gününde işe çağrıldı.

Spor salonuna gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baki K.'nin bulunduğu ofise giren Topçu, kapıyı kapatıp sandalyeye oturdu.

İş yeri sahibi Baki K., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarırken, koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. ile yanındaki bir kişi kapıyı açarak ofise girdi.

Çıkan tartışmada Yusuf İslam D., milli sporcuyu defalarca yumruklayarak ofisten çıkarırken, dayak iddiaya göre spor salonunda da devam etti.

Milli sporcu, çalıştığı iş yerinde dayak ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla iş yeri sahibi ve koruması hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Baki K. ev hapsine çarptırılırken, koruma Yusuf İslam D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Baki K.'nin2,5 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.