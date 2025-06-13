Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı

Bursa'da özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. ile koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. tarafından dövülen milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, üyelere zarar verme riski nedeniyle karşılık vermediğini söyledi.

Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı - 1

Bursa'da  milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu'nun, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. ile koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. tarafından silahla tehdit edilip, dövüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı - 2

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Semih Topçu’nun kendisine saldıran Yusuf İslam D. ve Baki K.'ye karşılık vermediği görüldü.

Topçu'nun, millilik hakkını kaybetmemek için karşılık vermediği öğrenilirken, saldırının spor salonunun dışında da devam ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı - 3

Yeni görüntülerde, spor salonunun bulunduğu AVM'de de darbedilen Topçu'nun yine karşılık vermediği görüldü.

Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı - 4

"SİLAH ATEŞ ALABİLİRDİ"

Topçu, yaptığı açıklamada, karşı tarafın elinde silah olduğuna dikkat çekerek, silahın olası bir arbede sırasında ateş alma ve spor salonundaki üyelere zarar verme riski nedeniyle karşılık vermediğini belirtti.

Olaya ilişkin konuşan Topçu'nun avukatı Ömer Vatansever ise Topçu'nun karşı tarafı tehdit etmediği iddiasında bulundu.

Milli sporcuya dayak ve silahlı tehdit iddiasında yeni ayrıntı - 5

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 11 Mart'ta milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından izinli gününde işe çağrıldı.

Spor salonuna gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baki K.'nin bulunduğu ofise giren Topçu, kapıyı kapatıp sandalyeye oturdu.

İş yeri sahibi Baki K., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarırken, koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. ile yanındaki bir kişi kapıyı açarak ofise girdi.

Çıkan tartışmada Yusuf İslam D., milli sporcuyu defalarca yumruklayarak ofisten çıkarırken, dayak iddiaya göre spor salonunda da devam etti.

Milli sporcu, çalıştığı iş yerinde dayak ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla iş yeri sahibi ve koruması hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Baki K. ev hapsine çarptırılırken, koruma Yusuf İslam D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Baki K.'nin2,5 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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