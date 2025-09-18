Milli sporcuya dayak: Sanıklardan pişkin savunma

Bursa'da milli sporcu Semih Topçu’nun, spor salonunun işletmecisi B.K. ile koruması Y.İ.D. tarafından silahla tehdit edilip, dövülmesine ilişkin davada, sanıklar pişman olmadıklarını söyledi.

Bursa'da özel antrenör olarak çalışan milli sporcu Semih Topçu’nun, spor salonunun işletmecisi B.K. ile koruması Y.İ.D. tarafından silahla tehdit edilip darbedildiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Mahkemeye Semih Topçu katılmazken, sanıklar B.K. ve Y.İ.D. ile tarafları salonda hazır bulundu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Duruşmada Semih Topçu’nun spor salonunda hem hoca hem koordinatör olarak çalıştığını belirten B.K., mahkemenin, beraatine karar verilmesini talep etti.

B.K., mahkeme başkanının “Pişman mısın?” sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

B. K.'nin ardından mahkeme tarafından kendisine söz verilen Y.İ. D. de olay nedeniyle pişman olmadığını söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Semih Topçu ile tanıkların dinlenilmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nı Nilüfer ilçesinde 11 Mart'ta milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu ile özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya B.K.’nin koruması olduğu iddia edilen Y.İ. D. de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.İ.D., Semih Topçu’yu yumrukladı.

B.K.’nin odasında başlayan kavga, önce spor salonuna, oradan da salonun bulunduğu alışveriş merkezine taştı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay salonun ve alışveriş merkezinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde Semih Topçu’nun B.K.’nin odasına giderek kapıyı kilitlediği, bunun üzerine B.K. belindeki ruhsatlı silahını çektiği görüldü.

Tarafların tartışması üzerine odaya Y.İ.D.’nin girdiği, tartışmanın büyümesi üzerine Y.İ.D.’nin Semih Topçu’ya yumrukla saldırdığı görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Semih Topçu, B.K. ve Y.İ.D.’den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.K. ev hapsine çarptırılırken, Y.İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.K.’nın 2,5 ay sonra ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi.

