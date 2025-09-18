Milli sporcuya dayak: Sanıklardan pişkin savunma
Bursa'da milli sporcu Semih Topçu’nun, spor salonunun işletmecisi B.K. ile koruması Y.İ.D. tarafından silahla tehdit edilip, dövülmesine ilişkin davada, sanıklar pişman olmadıklarını söyledi.
Bursa'da özel antrenör olarak çalışan milli sporcu Semih Topçu’nun, spor salonunun işletmecisi B.K. ile koruması Y.İ.D. tarafından silahla tehdit edilip darbedildiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
Mahkemeye Semih Topçu katılmazken, sanıklar B.K. ve Y.İ.D. ile tarafları salonda hazır bulundu.