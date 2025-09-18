Milli sporcuya dayak: Sanıklardan pişkin savunma

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Duruşmada Semih Topçu’nun spor salonunda hem hoca hem koordinatör olarak çalıştığını belirten B.K., mahkemenin, beraatine karar verilmesini talep etti.

B.K., mahkeme başkanının “Pişman mısın?” sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

B. K.'nin ardından mahkeme tarafından kendisine söz verilen Y.İ. D. de olay nedeniyle pişman olmadığını söyledi.