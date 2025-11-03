Milli uydu Fergani FGN-100-d2 uzayda
Fergani Uzay'ın milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN-100-d2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı.
Fergani FGN-100-d2 uzay yolculuğuna başladı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu dün Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi.
Böylece, Fergani Uzay'ın Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.