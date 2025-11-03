Milli uydu Fergani FGN-100-d2 uzayda

"BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE HİZMETE KAZANDIRMAK"

Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay girişiminin ikinci uydusu FGN-100-d2'nin başarıyla uzaya ulaştığını belirterek, bu uydunun inşa edecekleri Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'nin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu olduğunu ifade etti.

Bayraktar, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'mizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır." ifadesini kullandı.