Milli yas ilan edildi mi, edilirse ne olur? Milli yas (ulusal yas) nedir, ne zaman ilan edilir?

Ulusal yas veya diğer bir ifadeyle milli yas, o ülkede yaşanan acı olay veya kayıp sebebiyle duyulan üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla ilan edilir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki kargo uçağının düşmesiyle 20 askeri personel şehit olurken henüz milli yas ilan edilmedi.