Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir? İşte milli yas ilan edilen durumlar
Türkiye yeni güne kahreden bir haberle uyandı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya başta olmak üzere toplumda milli yas beklentisi oluştu. Peki, milli yas nedir, ne zaman ilan edilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas yarın başlayacak ve 1 gün sürecek. İşte, milli yas hakkında bilgiler...
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gündür.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte önceden Başbakanlığa ait olan bu yetki artık Cumhurbaşkanlığı'nda devredilmiştir.