Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir? İşte milli yas ilan edilen durumlar

Türkiye yeni güne kahreden bir haberle uyandı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya başta olmak üzere toplumda milli yas beklentisi oluştu. Peki, milli yas nedir, ne zaman ilan edilir?

Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir? İşte milli yas ilan edilen durumlar - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas yarın başlayacak ve 1 gün sürecek. İşte, milli yas hakkında bilgiler...

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gündür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte önceden Başbakanlığa ait olan bu yetki artık Cumhurbaşkanlığı'nda devredilmiştir.

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Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir? İşte milli yas ilan edilen durumlar - 2

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir? İşte milli yas ilan edilen durumlar - 3

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?


Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:

Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.

Resmi törenler iptal edilir.

Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.

Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.

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