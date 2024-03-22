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MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

MİLLİ YOL PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il MİLLİ YOL PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için MİLLİ YOL PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL MİLLİ YOL PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Mehmet Fer
  • Antalya: Mevlüt Yakışıklı
  • Balıkesir: Onur Yıldız
  • Diyarbakır: Mehmet Ali Kara
  • Erzurum: Aydın Elkoca
  • Gaziantep: Osman Dost
  • İstanbul: Hüseyin Işık
  • Kahramanmaraş: Ramazan Dağcı
  • Kayseri: Caner Boyraz
  • Kocaeli: Aslan Erarslan
  • Konya: Adnan Başköse
  • Mardin: Mehmet Fidan
  • Mersin: Melih Arslan
  • Sakarya: Hüdaverdi Kervankıran
  • Şanlıurfa: Abdullah Al
  • Van: Sinan Bilgili

TÜRKİYE HABERLERİ

MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

MİLLİ YOL PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adana Karaisalı: Nedim Çopur
  • Adıyaman Merkez: Sedat Ünal
  • Adıyaman Besni: Mehmet Levent Öztürk
  • Adıyaman Gölbaşı: Hasan Çelik
  • Adıyaman Kahta: İrfan Konuk
  • Adıyaman Tut: Mehmet Ünal
  • Aksaray Merkez: Ahmet Karaman
  • Ankara Akyurt: Barış Ezer
  • Ankara Altındağ: Ali Dinçer
  • Ankara Çankaya: Serkan Köse
  • Ankara Gölbaşı: Halil Hakan Erçelebi
  • Ankara Keçiören: Suat Kaya
  • Ankara Mamak: Ahmet Subaşı
  • Ankara Polatlı: Şaban Tekin
  • Ankara Yenimahalle: Muhsin Ömer Çiftçi
  • Antalya Elmalı: Abdulgaffar Doğan
  • Antalya Finike: Melike Çilenker
  • Antalya Kemer: Yunus Yıldız
  • Antalya Kepez: Cevdet Doğan
  • Antalya Konyaaltı: Erdal Alagöz
  • Antalya Korkuteli: Hacer Buyruk
  • Antalya Kumluca: Hacı Alperen Çayır
  • Antalya Manavgat: Hacı Çayır
  • Antalya Muratpaşa: Zekayi Zerin
  • Antalya Serik: Mehmet Çayır
  • Aydın İncirliova: Süleyman Turan
  • Batman Merkez: Muhyettin Karabulut
  • Bingöl Merkez: Vedat Gönlüaçık
  • Bolu Merkez: Elvan Coşkun
  • Burdur Altınyayla: Mustafa Alper Çin
  • Burdur Bucak: Bayram Tekin
  • Burdur Merkez: Abdurrahman Sarı
  • Burdur Çavdır: Ahmet Güney
  • Burdur Çeltikçi: Bayram Balcı
  • Burdur Gölhisar: Hasan Güney
  • Burdur Karamanlı: Levent Tekin
  • Burdur Tefenni: Feyzullah Besdilli
  • Burdur Yeşilova: Bekir Bağcıvan
  • Bursa Gemlik: Berkay Yılmaz
  • Bursa Keles: Mehmet Kırbaş
  • Bursa Yıldırım: İsmail Çoşan
  • Çankırı Merkez: Baki Çelik
  • Çankırı Orta: Satılmış Çelik
  • Çorum Alaca: Ertuğrul Ceylan
  • Çorum Osmancık: Mehmet Bilir
  • Denizli Pamukkale: Olgun Oktay Demircan
  • Diyarbakır Bağlar: Feyat Göçlü
  • Diyarbakır Çınar: Mehmet Eyyüp Gümüş
  • Diyarbakır Ergani: Mehmet Cemal Talay
  • Diyarbakır Kayapınar: Mehmet Şah Atasoy
  • Edirne Merkez: Arif Köroğlu
  • Edirne Enez: Volkan Biçer
  • Edirne Havsa: Ali Köse
  • Edirne Lalapaşa: Gökay İnğ
  • Edirne Süloğlu: Derya Işık
  • Edirne Uzunköprü: Mehmet Ilgaz
  • Elazığ Merkez: Osman İndibay
  • Elazığ Palu: Yunus Tekeli
  • Erzurum Oltu: Necmettin Taşci
  • Erzurum Palandöken: Naci Kırık
  • Erzurum Yakutiye: Suat Kale
  • Gaziantep Oğuzeli: Adnan Bozkıroğlu
  • Gaziantep Şahinbey: Ali Dal
  • Gaziantep Şehitkamil: Ahmet Burak Kurt
  • Gümüşhane Kelkit: Recai Demir
  • Hatay Dörtyol: Muhammet Esabil Duymaz
  • Hatay Hassa: Mehmet Ali Abuzar
  • Hatay İskenderun: Ahmet Urhan
  • Hatay Payas: Atnan Yetiş
  • Isparta Merkez: İsmail Yusuf Atasagun
  • İstanbul Ataşehir: Beyza Gökçen Şahin
  • İstanbul Avcılar: Muhammed Sinan Baykiz
  • İstanbul Bağcılar: Hüseyin Budak
  • İstanbul Bahçelievler: Galip Karayiğit
  • İstanbul Bakırköy: Ahmet Aşiran
  • İstanbul Bayrampaşa: Zeki Denizli
  • İstanbul Beylikdüzü: Hamit Cilalı
  • İstanbul Çatalca: Ahmet Tekbaş
  • İstanbul Esenler: Gökhan Ceylan
  • İstanbul Esenyurt: Serhat True
  • İstanbul Fatih: Muhammed Ali Kurtkaya
  • İstanbul Sarıyer: Ayşegül Özsoy
  • İstanbul Silivri: Hamza Kılıç
  • İstanbul Sultangazi: Volkan Koçak
  • İstanbul Şişli: Melek Kazancıoğlu
  • İstanbul Ümraniye: Furkan Demircan
  • İstanbul Üsküdar: Kübra Korkmazer
  • İzmir Kemalpaşa: Duygu Dağ
  • Kahramanmaraş Afşin: Erdal Acer
  • Kahramanmaraş Andırın: Ali Kurt
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük
  • Kahramanmaraş Ekinözü: Recep Demirci
  • Kahramanmaraş Elbistan: Ali Alagöz
  • Kahramanmaraş Göksun: Ahmet Datlı
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Mustafa Başgözlü
  • Kayseri Felahiye: Zeliha İnal
  • Kayseri Hacılar: Esma Bilgi
  • Kayseri İncesu: Ferudun Özcan
  • Kayseri Kocasinan: Ebubekir Bilgi
  • Kayseri Melikgazi: Yasin Bozkaya
  • Kayseri Özvatan: Hatice Başmutaf Kara
  • Kayseri Pınarbaşı: Servet Kantekin
  • Kayseri Tomarza: İbrahim Yalçın
  • Kayseri Yeşilhisar: Bayram Özkan
  • Kırıkkale Merkez: Cantaş Kıymaz
  • Kırşehir Çiçekdağı: Adnan Aydın
  • Kırşehir Kaman: Murat Karaca
  • Kilis Merkez: Selahattin Aslantaş
  • Konya Derebucak: Ramazan Şahin
  • Konya Ilgın: Yusuf Sağlam
  • Konya Kadınhanı: Suat Aslan
  • Konya Karatay: Mehmet İğdeli
  • Konya Meram: Tuğba Tümentümür
  • Konya Selçuklu: Ahmet Mitat Siper
  • Konya Yunak: Abdullah Çamlıca
  • Malatya Yeşilyurt: Ekrem Ceyhan
  • Manisa Kırkağaç: Harun Yılmaz
  • Manisa Saruhanlı: Ahmet Borazan
  • Mersin Mezitli: Muhittin Yılmaz Palamut
  • Mersin Yenişehir: Tufan Tuncel
  • Muğla Bodrum: Cengizhan Sancar
  • Muğla Fethiye: Alaattin Arslan
  • Sakarya Adapazarı: Fatih Yılmazer
  • Sakarya Karapürçek: Muhammet Kürşat Bilgili
  • Sakarya Karasu: Şefik Arman
  • Sakarya Kocaali: Namık Kemal Ertaş
  • Sakarya Serdivan: Mustafa Murat Karahan
  • Samsun Atakum: Sevda Gül
  • Samsun Çarşamba: Yüksel Yiğit
  • Samsun İlkadım: Gökhan Cıgalı
  • Sivas Divriği: Hasan Hüseyin Çitil
  • Sivas Gemerek: Hakan Acar
  • Sivas Merkez: Zeki Haral
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Ömer Aldağ
  • Şanlıurfa Karaköprü: Mehmet Cihat Bucak
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Burak Umur
  • Tokat Niksar: Erdoğan Taş
  • Trabzon Of: Numan Harputoğlu
  • Van İpekyolu: İlknur Bilgili
  • Van Özalp: Ali Bayraktutan
  • Van Tuşba: Emrah Tokmak
MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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