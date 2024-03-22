MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MİLLİ YOL PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
MİLLİ YOL PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il MİLLİ YOL PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için MİLLİ YOL PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL MİLLİ YOL PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Mehmet Fer
- Antalya: Mevlüt Yakışıklı
- Balıkesir: Onur Yıldız
- Diyarbakır: Mehmet Ali Kara
- Erzurum: Aydın Elkoca
- Gaziantep: Osman Dost
- İstanbul: Hüseyin Işık
- Kahramanmaraş: Ramazan Dağcı
- Kayseri: Caner Boyraz
- Kocaeli: Aslan Erarslan
- Konya: Adnan Başköse
- Mardin: Mehmet Fidan
- Mersin: Melih Arslan
- Sakarya: Hüdaverdi Kervankıran
- Şanlıurfa: Abdullah Al
- Van: Sinan Bilgili