Milyonluk arabaları kundaklandı, villası kurşunlandı: Selçuk Kürkoğlu'dan iki farklı ekip iddiası
07.04.2026 12:26
DHA
İstanbul Beşiktaş'ta önce galerisi kundaklanan, ardından villası kurşunlanan Selçuk Kürkoğlu, tehdit edildiğini söyledi. Yurt dışından arandığını söyleyen Kürkoğlu, saldırılar arasında bağ olduğunu ancak iki farklı ekip tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.
İstanbul Beşiktaş'ta bir galeri kundaklandı. Bu olayın hemen ardından galerinin sahibinin villası kurşunlandı.
Galerinin sahibi Selçuk Kürkoğlu, telefonla aranıp tehdit edildiğini söyledi.
MİLYONLUK ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER
Olay, dün saat 04.30 sıralarında Balmumcu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, Selçuk Kürkoğlu ve dini nikahla birlikte yaşadığı Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketinin önündeki araçlara benzin dökerek kundakladı.
Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
LEVENT'TE VİLLA KURŞUNLANDI
Kundaklama olayının ardından şüpheliler bu kez Levent'te çifte ait villaya silahla ateş açtı.
Olay yerinde yapılan incelemede yedi adet boş kovan bulunurken, villaya beş merminin isabet ettiği tespit edildi.
Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu. Zarar gören araçlar çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.
TELEFONLA TEHDİT İDDİASI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Selçuk Kürkoğlu'nun geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.
GALERİNİN SAHİBİ KONUŞTU: ONLAR SERT YAPINCA BEN DE SERT GİRDİM
Olayla ilgili konuşan Selçuk Kürkoğlu, ABD numaralı bir hattan aranıp tehdit edildiğini söyledi.
"Tehditvari konuşur gibi direkt sert bir giriş yapınca, ben de biraz onlara sert giriş yaptım." diyen Kürkoğlu, sonrasında telefonuna tehdit mesajları geldiğini anlattı.
Bu olayın ardından eve gittiğini anlatan Kürkoğlu, "Eve geldikten sonra gece saat 03.30-04.00 gibiydi bir telefon geldi. Bir taksiciydi herhalde. Sizin kiralama şirketinde araçlar yanıyor diyor. Biz hemen buradan çıktık. 5 dakikada şirketin olduğu bölgeye gittik. Gittiğimizde arabalara yanıyordu." ifadelerini kullandı.
Yangın devam ettiği sırada bu kez villasının kurşunlandığını anlatan Kürkoğlu, "Kimseye verecek bir lira paramız yok. Bunlar hangi iş yerinin sahiplerini tehdit ediyorsa, bunları kimse kale almasın. Direkt emniyete gidip savcılığa gidip suç duyusunda bulunsun." diye konuştu.
"TALİMATI YURT DIŞINDAN VERİYORLAR"
Kürkoğlu, saldırıyı gerçekleştirenlerin 16-17 yaşlarında olduğunu söyledi. Talimatı verenlerin yurt dışında olduğunu savunan Kürkoğlu, "Motosikletle geliyor, benzin döküp yakıp kaçıyor. Mesela villaya gelip ateş eden de motosikletli, iki kişi geliyor, motordan iniyor, ateş edip aynı motorla kaçıyorlar. Yani 1 dakika sürmüyor ateş etmeleri. Bence aynı kişiler değil. Oradaki ekip farklı, buradaki ekip farklı." ifadelerini kullandı.