Milyonluk arabaları kundaklandı, villası kurşunlandı: Selçuk Kürkoğlu'dan iki farklı ekip iddiası

Olayla ilgili konuşan Selçuk Kürkoğlu, ABD numaralı bir hattan aranıp tehdit edildiğini söyledi.

"Tehditvari konuşur gibi direkt sert bir giriş yapınca, ben de biraz onlara sert giriş yaptım." diyen Kürkoğlu, sonrasında telefonuna tehdit mesajları geldiğini anlattı.

Bu olayın ardından eve gittiğini anlatan Kürkoğlu, "Eve geldikten sonra gece saat 03.30-04.00 gibiydi bir telefon geldi. Bir taksiciydi herhalde. Sizin kiralama şirketinde araçlar yanıyor diyor. Biz hemen buradan çıktık. 5 dakikada şirketin olduğu bölgeye gittik. Gittiğimizde arabalara yanıyordu." ifadelerini kullandı.

Yangın devam ettiği sırada bu kez villasının kurşunlandığını anlatan Kürkoğlu, "Kimseye verecek bir lira paramız yok. Bunlar hangi iş yerinin sahiplerini tehdit ediyorsa, bunları kimse kale almasın. Direkt emniyete gidip savcılığa gidip suç duyusunda bulunsun." diye konuştu.