Milyonluk araçlar yediemin otoparklarında çürüyor

39 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, şöyle devam etti:

''Şu anda yaklaşık 650 otomobil çeşidi, bin 500-bin 600 civarında da motosiklet var. Dışarıdan bakıldığında hurdalık olarak tabir edilen yerde, aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var.''