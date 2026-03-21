Milyonluk motoryatlar alevler içinde kaldı
21.03.2026 07:09
Son Güncelleme: 21.03.2026 07:25
AA
Bodrum Yalıkavak Marina'da bir motor yatta başlayan yangın çevredeki 5 tekneye daha sıçradı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 metre olan 4 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.