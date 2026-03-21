Milyonluk motoryatlar alevler içinde kaldı

21.03.2026 07:09

Son Güncelleme: 21.03.2026 07:25

AA

Bodrum Yalıkavak Marina'da bir motor yatta başlayan yangın çevredeki 5 tekneye daha sıçradı.

Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 metre olan 4 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ekiplerin karadan ve denizden müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

