Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da şantiyelere sarı yelek giyerek işçi gibi giren hırsızlar, 3 milyon liralık kablo çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı - 1

İstanbul’da kablo hırsızlığı yapan şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Küçükçekmece ve Şişli’de inşaat şantiyelerindeki hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı - 2

Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Avcılar ve Esenler’de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 7 şüpheli gözaltına alındı.
Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı - 3

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek de ele geçirildi.

Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı - 4

KAMERAYA YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin karıştığı hırsızlık olaylarında, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini tespit etti.

Görüntülerde işçi gibi görünmek için, sarı yelek giydikleri görülen şüphelilerin kablo makaralarını yuvarlayarak inşaattan dışarı çıkardığı görülüyor.

Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı - 5

Sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan şüphelilerin daha önce de poliste çeşitli suç kayıtları olduğu belirlendi.

Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı - 6

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER