Milyonluk soygunda hırsızların sarı yelek oyunu: 5 kişi tutuklandı
İstanbul’da şantiyelere sarı yelek giyerek işçi gibi giren hırsızlar, 3 milyon liralık kablo çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da kablo hırsızlığı yapan şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Küçükçekmece ve Şişli’de inşaat şantiyelerindeki hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı.