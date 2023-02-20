Mimar Sinan'ın 449 yıllık eseri depremzedeleri ağırlıyor

Külliyenin tarihini anlatan Sarı Selim Cami imamı Hüseyin Acem, “Bu mekanlar asırlarca hem hac kervanlarına hem de ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmış. Asırlarca binlerce gariban, kimsesiz kimselere karnı doyularak ev sahipliği yapmış. Şu anda da muhtaç durumda olan depremzede kardeşlerimize depremin ilk gününden itibaren hem barınma hem de yemek ihtiyaçlarını karşılıksız olarak karşılanmıştır.'' dedi.