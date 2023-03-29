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Minare evin üzerine devrildi

Adıyaman'da depremde hasar gördüğü için iş makinesiyle yıkılmak istenen 50 metrelik minare bir evin üzerine devrildi. Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Minare evin üzerine devrildi - 1

Adıyaman'da Malazgirt Mahallesi'nde bulunan Malazgirt Camii'nin iki minaresi, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Minare evin üzerine devrildi - 2

Hasar gören minareler özel bir firma tarafından iş makinesiyle yıkılmak istendi. Firma, minareyi devirme yöntemi ile yıkmak istedi.

Minare evin üzerine devrildi - 3

Hesaplamaları yapan firma yetkilileri, polisin geniş güvenlik önlemi altında minareyi yıkmak için çalışma başlattı. Minarenin alt kısmında iş makinesiyle bir delik açıldıktan sonra, iş makinesiyle itildi.

Minare evin üzerine devrildi - 4

Sokağa düşmesi planlanan minare yüzde 10’luk sapma nedeniyle evin üzerine düştü.

Minare evin üzerine devrildi - 5

Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi.

Minare evin üzerine devrildi - 6

Büyük bir gürültüyle düşen minare evin oturma odasının çatısını ve duvarı parçaladı. Mahalle sakinleri minarenin tek parça halinde, bu yöntem ile yıkılmasına tepki gösterdi.

Minare evin üzerine devrildi - 7

Vatandaşlar minarenin üst kısmından başlayarak parça parça yıkılması gerektiğini ve diğer minarenin aynı yöntem ile yıkılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

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