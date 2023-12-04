Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı”

Aksaray’da kaldığı yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’a çarpıp ölümüne neden olan sürücü Gencay Kavlak’ın ifadesi ortaya çıktı. Kavlak ifadesinde, yolda iki kişi görünce ayağını gazdan çektiğini belirterek, “Biri geriye çıktı. Çarptığım kişinin de geriye çıkacağını sandım, çıkmadı.” dedi.

Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı” - 1

Aksaray’da üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’ın ölümüne neden olan kazada, otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.

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Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı” - 2

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi’nde, KYK yurdunun yakınında meydana geldi. Aksaray Üniversitesi öğrencisi Tarih bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal ve arkadaşı İrem Koyuncu, marketten alışveriş yaptıktan sonra kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Gencay Kavlak yönetimindeki otomobil, Mine Nur Uysal’a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mine Nur’un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü Kavlak ise gözaltına alındı.
Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı” - 3

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemede otomobilin, Mine Nur’u 90 metre sürüklediği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Kavlak’ın ilk ifadesinde, “Yolda  2 kişi gördüm. Gazdan ayağımı çektim. Biri geriye çıktı. Çarptığım kişinin de geriye çıkacağını sandım, çıkmadı.” dediği öğrenildi.
Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı” - 4

KAZA ANINDA BABASIYLA KONUŞUYORDU

Otopsinin ardından cenazesi memleketi Burdur’a gönderilen Mine Nur’un, kaza anında babası Halil Uysal ile cep telefonuyla konuştuğu ortaya çıktı.

Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı” - 5

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR ERTELENDİ

KYK yurdunda kalan öğrenciler, yurt önünde toplanıp, kazanın meydana geldiği caddede önlem alınmasını istedi.

Taziye yayınlayan üniversite yönetimi, bugün ve yarın yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu.
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