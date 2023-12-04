Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı”
Aksaray’da kaldığı yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’a çarpıp ölümüne neden olan sürücü Gencay Kavlak’ın ifadesi ortaya çıktı. Kavlak ifadesinde, yolda iki kişi görünce ayağını gazdan çektiğini belirterek, “Biri geriye çıktı. Çarptığım kişinin de geriye çıkacağını sandım, çıkmadı.” dedi.
Aksaray’da üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’ın ölümüne neden olan kazada, otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.