Mine Nur’un ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: “Geriye çıkacağını sandım, çıkmadı”

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi’nde, KYK yurdunun yakınında meydana geldi. Aksaray Üniversitesi öğrencisi Tarih bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal ve arkadaşı İrem Koyuncu, marketten alışveriş yaptıktan sonra kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Gencay Kavlak yönetimindeki otomobil, Mine Nur Uysal’a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mine Nur’un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü Kavlak ise gözaltına alındı.