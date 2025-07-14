Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayetin faillerine ait telefonlardan çıkan görüntüler, saldırganların olayın ardından adeta kutlama yaptığını kanıtlar nitelikte.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 1

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın olay günü yanında olduğu belirlenen 2 çocuk şüpheli hakkında, suça iştirak ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Tutuklu şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 2

Öte yandan şüpheliler hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda ise M.A.D.'nin telefonunda yapılan incelemede, olay güne ait fotoğrafların silinen dosyalar kısmında bulunduğu aktarıldı.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 3

Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldürdükten sonra telefonla haberleştiler, metroya bindikten sonra gülümseyerek sanki cinayet işlemiş değil de, bir hafta sonu gezisinden dönüyormuş gibi poz verdiler. Görüntüler tutuklu yargılanan çocuk yaştaki 4 sanığa ait.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 4

Fotoğrafların çekildiği tarih 24 Ocak saat 09.11. Yani Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklandıktan sadece 50 dakika sonrası. 14 yaşındaki Minguzzi, saldırıdan sonra günlerce yoğun bakımda savaş mücadelesi vermiş, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 5

18 yaşından küçük zanlıların olayın ardından İstanbul Kadıköy'de, Fikirtepe metrobüs durağında bir araya geldikleri belirlendi. Zanlıların bıçaklama anını tasvir ettikleri, cinayeti birbirlerine gülerek anlattıkları ortaya çıktı.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 6

Sanıkların telefonlarından çıkan fotoğraflar ise daha da vahim. Karelerde cinayetin 2 faili ile onlara yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan iki sanık var. Minguzzi'yi bıçakladıktan, yerde tekmeledikten sonra sanıklar yol boyunca şakalaşıyor, çeşitli pozlar veriyor, kahkakalar atıyor adeta birbirlerini kutluyorlar.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 7

SİLİNEN KAYITLAR KURTARILDI

Olayın öncesinde Kadıköy Salı Pazarı'nda güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. 30 gün geçtiği için silindiği belirtilen kayıtların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve bazı görüntüler kurtarıldı. Bilirkişi raporunda, faillerin beyanlarının aksine olay günü saldırıdan önce 07.52 sıralarında pazarın üstündeki parkta buluştuğu ateş yaktıkları görüldü. Bu görüntüler kaydedildikten yaklaşık yarım saat sonra ise Minguzzi bıçaklandı. Öte yandan dijital materyalleri incelenen faillerden M.A.D’nin telefonundan çok sayıda ateşli silah ve uyuşturucu madde fotoğrafı da çıktı.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler! - 8

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER