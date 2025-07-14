Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Bıçakladılar, gülerek poz verdiler!
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayetin faillerine ait telefonlardan çıkan görüntüler, saldırganların olayın ardından adeta kutlama yaptığını kanıtlar nitelikte.
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın olay günü yanında olduğu belirlenen 2 çocuk şüpheli hakkında, suça iştirak ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Tutuklu şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.