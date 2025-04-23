Minguzzi’nin ismi Maltepe Kaykay Pisti’ne verildi

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi, doğum günü olan 23 Nisan’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıldönümünde "Maltepe Kaykay Pisti"ne verildi.

Minguzzi’nin ismi Maltepe Kaykay Pisti’ne verildi - 1

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi "Maltepe Kaykay Pisti"ne verildi. 

Maltepe, Orhangazi Şehir Parkı’nın içindeki kaykay pistinde düzenlenen etkinliğe Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Minguzzi’nin arkadaşları, vatandaşlar, tuttuğu takım Trabzonspor’un taraftarları ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Minguzzi’nin ismi Maltepe Kaykay Pisti’ne verildi - 2

Etkinliğe Türk bayraklarıyla katılan onlarca kişi, "Minguzzi’ye adalet" sloganları atarak, aileye destek için hazırladıkları pankartlara alana geldi.

Minguzzi’nin ismi Maltepe Kaykay Pisti’ne verildi - 3

"BİRLİKTE GELECEKTİK"

Minguzzi’nin anısına lokmanın dağıtıldığı etkinliğe ellerinde karanfiller ve güllerle gelen Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yaşasaydı hep birlikte buraya gelecektik. Kendisi arkadaşları ile sık sık buraya gelirdi. Ben ilk defa geldim. Doğum gününde, burada isminin yaşatılacak olması çok anlamlı. Oğlumu anmak için buraya geldim. O da şu an cennette umarım en güzel yaş gününü kutluyordur meleklerle beraber." dedi.

Minguzzi’nin ailesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e, kaykay pistine oğullarının isminin verilmesi ve bu anlamlı destekleri için teşekkür etti.

DAHA FAZLA GÖSTER