Minguzzi’nin ismi Maltepe Kaykay Pisti’ne verildi
İstanbul, Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi, doğum günü olan 23 Nisan’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıldönümünde "Maltepe Kaykay Pisti"ne verildi.
İstanbul, Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi "Maltepe Kaykay Pisti"ne verildi.
Maltepe, Orhangazi Şehir Parkı’nın içindeki kaykay pistinde düzenlenen etkinliğe Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Minguzzi’nin arkadaşları, vatandaşlar, tuttuğu takım Trabzonspor’un taraftarları ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı.