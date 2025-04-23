Minguzzi’nin ismi Maltepe Kaykay Pisti’ne verildi

"BİRLİKTE GELECEKTİK"

Minguzzi’nin anısına lokmanın dağıtıldığı etkinliğe ellerinde karanfiller ve güllerle gelen Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yaşasaydı hep birlikte buraya gelecektik. Kendisi arkadaşları ile sık sık buraya gelirdi. Ben ilk defa geldim. Doğum gününde, burada isminin yaşatılacak olması çok anlamlı. Oğlumu anmak için buraya geldim. O da şu an cennette umarım en güzel yaş gününü kutluyordur meleklerle beraber." dedi.

Minguzzi’nin ailesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e, kaykay pistine oğullarının isminin verilmesi ve bu anlamlı destekleri için teşekkür etti.