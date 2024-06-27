Mini etek giyiyor diye eşini bacaklarından vurdu: 2'nci duruşmada tahliye oldu
Bursa'da bir kişi, evi terk eden karısını "Çocuklarımı görmek istiyorum" diyerek çağırıp, mini etek giydiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hem onu hem de yanındaki eniştesini tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Sanık, 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında tahliye oldu.
Bursa'da hurdacılık yapan 2 çocuk babası Erol G. (35), geçimsizlik nedeniyle çocuklarını alıp, Denizli'deki yakınlarının yanına giden 13 yıllık eşi Büşra G.'yi (33), geçtiğimiz yıl haziran ayında iddiaya göre "Kızımı ve oğlumu görmek istiyorum." diyerek Bursa'ya çağırdı.