Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi
Aksaray’da 2’si bebek 8’i çocuk 16 kişi bindiği 3 tekerli elektrikli motosikletle polise yakalandı. Herkesi şaşırtan o görüntülerde 16 kişi bir bir motosikletten indirilirken, sürücünün de ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı kavşağında motosikletlere yönelik rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uygulama noktasında trafikte seyreden tüm motosikletleri tek tek durdurdu. Trafik polisleri ehliyet, ruhsat ve kask gibi unsurları kontrol ederken, Asayiş ekipleri ise şahısları bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi.