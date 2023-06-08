Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi

Aksaray’da 2’si bebek 8’i çocuk 16 kişi bindiği 3 tekerli elektrikli motosikletle polise yakalandı. Herkesi şaşırtan o görüntülerde 16 kişi bir bir motosikletten indirilirken, sürücünün de ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 1

Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı kavşağında motosikletlere yönelik rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uygulama noktasında trafikte seyreden tüm motosikletleri tek tek durdurdu. Trafik polisleri ehliyet, ruhsat ve kask gibi unsurları kontrol ederken, Asayiş ekipleri ise şahısları bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 2

Uygulama esnasında 3 tekerlekli elektrikli motosikleti durduran polis ekipleri motosiklet ve sepetinde 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit etti.

Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 3

Herkesin şaşkınlıkla izlediği olayda polis ekipleri motosikletin ön kısmından 3, arka sepetinden ise 13 kişiyi bir bir indirdi. Motosikletin sürücüsü Muhammet Ahmet Huseyin’in (26) yapılan kontrolünde ehliyetsiz olduğu anlaşılırken, sürücüye “Taşıma sınırının üzerinde taşıma” nedeniyle 16 bin TL para cezası kesildi.

Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 4

Canlarını hiçe sayarak trafikte seyreden 16 yabancı uyruklu şahıs tek tek kontrolden geçirildi. Motosiklet ise polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edildi.

Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 5

Basın mensuplarının, “Kaç kişi var” sorusunu cevaplayan motosiklet sürücüsü Muhammet Ahmet Huseyin biraz düşündükten sonra “15 kişi” diye cevap verdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve Türkçeyi zor konuşan sürücü basın mensuplarını sorularını gülerek cevapladı.

Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 6
Minibüs gibi motosiklet: 2’si bebek 8’i çocuk tam 16 kişi bindi - 7
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