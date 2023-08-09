Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüslerde indi-bindi minibüs ücreti ne kadar? İşte güncel zamlı fiyatlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından minibüslerde yeni ücret tarifesi ve zamların uygulanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüslerde indi-bindi minibüs ücreti ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla, şehir içi ulaşımda ciddi bir yeri olan minibüslerin ücreti de arttı. İşte, güncel minibüs tarifesi...