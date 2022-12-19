Minibüsçülerin 'güzergah' tartışması: Hattın yolu değiştirildi

Hattın güzergahı değiştirilen minibüsçülerden Şafak Hamza, "Belediye, araba başı hesap ediyor günlük kaç yolcu taşıyor diye. 980 yolcu taşıyor bir araba. Bunu daha fazla nasıl artırırız diye düşündüler, hattın çıkarma hattını 400 metrelik mesafede aynı güzergahta geçiş yaptıkları için böyle kanun maddesi uydurdular" dedi.