Minibüsçülerin 'güzergah' tartışması: Hattın yolu değiştirildi

Ümraniye-Kadıköy-Göztepe arasında yolcu taşıyan C-75 minibüs hattı ile Ümraniye-Kadıköy arasında çalışan C-65 minibüs hattı şoförlerinin, 450 metrelik ortak güzergah nedeniyle yaşadığı anlaşmazlık yolcuları mağdur etti.
C-75 M. Kemal - Örnek Mahallesi hattı sahipleri, Ümraniye’de güzergahları 450 metre mesafe boyunca kesişen C-65 Örnek Mahallesi - Kadıköy - M.Kemal hattındaki minibüsçüleri iddiaya göre “Yolcularımızı alıyor, gelirlerimiz azalıyor” gerekçesiyle İBB’ye şikayet etti.
Şikâyet üzerine taraflar birbirinden davacı oldu.
Sürecin devamında iddiaya göre UKOME kararıyla C-65 Örnek Mahallesi - Kadıköy hattında çalışan 17 minibüs bağlanarak hattın güzergahı değiştirildi.
Ataşehir’de Esatpaşa Mahallesinde sabah saatlerinde işe veya okula gitmek için bekleyen vatandaşlar minibüslerin daha seyrek ve dolu gelmesi nedeniyle uzun süre araç bekledi.
Minibüs bekleyen vatandaşlar sokakta yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinde yolcu almak için yol kenarına yanaşan minibüsçü ile hat güzergahları değiştirilen diğer minibüsçüler arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.
Hattın güzergahı değiştirilen minibüsçülerden Şafak Hamza, "Belediye, araba başı hesap ediyor günlük kaç yolcu taşıyor diye. 980 yolcu taşıyor bir araba. Bunu daha fazla nasıl artırırız diye düşündüler, hattın çıkarma hattını 400 metrelik mesafede aynı güzergahta geçiş yaptıkları için böyle kanun maddesi uydurdular" dedi.
Yolculardan Ahmet Arat ise en az yarım saattir araç beklediğini ifade ederek kimsenin araca binemediğini söyledi.
Minibüse binemediği için staja geç kaldığını belirten Sudem Kızıldağ adlı öğrenci, “06.50’den beri buradayım. 12’nci sınıf öğrencisiyim. Staja geç kaldım. Minibüs gelmediği zamlarda bile burada bekleme oluyor. Hep geç kalıyorum. Her öğrenci geç kalıyor” dedi.