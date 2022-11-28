Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ümraniye'ye bağlı Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki 34 ED 369 plakalı otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.