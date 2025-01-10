Minibüs şoföründen TikTok yasağı

Erzurum’da şehir içi yolcu taşımacılığı yaşan bir şoför, minibüste sosyal medyada video izleyip, müzik dinlemeyi yasakladı. Şoför, aracının önüne bu konuda bir bir de yasak tabelası yerleştirdi. “Yüksek sesle müzik dinleyip, görüntü izlenmesi araç sürerken dikkatimi dağıtıyordu.” diyen şoför Rıdvan Yakut, bu nedenle kaza riski oluştuğunu söyledi.

Minibüs şoföründen TikTok yasağı - 1

Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracında sosyal medya kullanımını yasakladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Minibüs şoföründen TikTok yasağı - 2

Aracının ön camına, “Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır.” tabelası asan Yakut, yolcuları da bu konuda uyarıyor.

Yolcuların sosyal medyadan video izlemesinin sürücülerin dikkatini dağıttığını söyleyen Yakut, “Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu.” dedi.

Yakut, bu nedenle kaza riski oluştuğunu da söyledi.

Minibüs şoföründen TikTok yasağı - 3

“KİMSE İTİRAZ ETMEDİ”

Sosyal medya yasağı konusunda yolcuların kendisine destek olduğunu ifade eden Rıdvan Yakut, “Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor.” diye konuştu.

Minibüs şoföründen TikTok yasağı - 4

SÜRÜCÜLERDEN DESTEK

Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren sürücülerden Mehmet Emin Çakıroğlu, “Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor.” dedi.

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