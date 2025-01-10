Minibüs şoföründen TikTok yasağı
Erzurum’da şehir içi yolcu taşımacılığı yaşan bir şoför, minibüste sosyal medyada video izleyip, müzik dinlemeyi yasakladı. Şoför, aracının önüne bu konuda bir bir de yasak tabelası yerleştirdi. “Yüksek sesle müzik dinleyip, görüntü izlenmesi araç sürerken dikkatimi dağıtıyordu.” diyen şoför Rıdvan Yakut, bu nedenle kaza riski oluştuğunu söyledi.
Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracında sosyal medya kullanımını yasakladı.